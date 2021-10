[아시아경제 유병돈 기자] 인터넷 방송 촬영 차 자신의 집에 방문한 여성 BJ를 성추행한 40대 남성 BJ가 경찰에 붙잡혔다.

서울 관악경찰서는 강제추행·감금 등 혐의로 BJ A씨(43)를 검거해 조사 중이라고 3일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 0시께 관악구 신림동의 주거지에서 방송 촬영차 방문한 피해자를 강제로 껴안으며 눕히려 하는 등 추행한 혐의를 받고 있다.

또 피해자가 나가지 못하도록 현관문을 잠그는 등 약 20분간 피해자를 감금한 혐의도 있다.

신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 현행범으로 체포했다.

경찰은 A씨에 대한 조사를 마친 뒤 신병 처리 여부를 검토할 예정이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr