[아시아경제 조현의 기자] 아마존 창업자인 제프 베이조스 의장이 세계적 돌풍을 일으킨 넷플릭스 한국 오리지널 시리즈 '오징어 게임'을 극찬했다.

베이조스는 3일 자신의 트위터에 오징어 게임의 스틸컷을 올리며 "넷플릭스의 국제화 전략이 쉽지 않아 보였지만 잘해나가고 있다"고 말했다.

그러면서 "('오징어 게임'의 성공이) 매우 인상적이고, 영감을 준다"며 "이 드라마를 빨리 보고 싶다"고 덧붙였다.

그는 오징어 게임을 넷플릭스 콘텐츠로 발굴한 벨라 바자리아 넷플릭스 글로벌TV 대표 관련 언론 보도도 공유하기도 했다.

오징어 게임은 자국 콘텐츠가 강세를 보이는 인도에서도 인기 순위 1위(사이트 '플릭스 패트롤' 기준)를 차지하며 넷플릭스가 서비스 중인 83개국 모두에서 정상에 오른 작품으로 기록됐다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr