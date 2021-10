[이번 주 IPO] 10월 첫째 주 수요예측·청약 일정

[아시아경제 장효원 기자] 이달(10월) 첫째 주에는 지아이텍, 차백신연구소, 지오엘리먼트가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.

<수요예측>

◆지아이텍= 1990년 설립된 지아이텍은 자체 보유한 특허 등을 기반으로 한 설계기술 및 제품 제작기술을 바탕으로 2차전지 및 수소전지 제조의 코팅 공정 필수 제품인 슬롯다이와 디스플레이 생산 공정 중 PR(감광액) 도포의 핵심 제품인 슬릿노즐을 생산하는 기업이다.

최근 3년간 매출액 연평균 성장률 39.4%를 기록했다. 영업이익 성장률은 222.5%, 당기순이익 성장률은 220.2%를 기록했다. 지아이텍은 이번 IPO를 통해 확보한 공모 자금을 ▲신규 시설 투자 ▲우수 연구인력 유치 ▲해외 지사설립 관련 자금 등으로 활용할 계획이다.

이번 상장으로 270만주를 공모한다. 공모예정가는 1만1500~1만3100원으로 총 공모금액은 310억~353억원이다. 수요예측은 오는 5~6일 이틀간 진행되며, 12~13일 청약을 거쳐 10월 내 코스닥시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이 맡았다.

◆차백신연구소= 차백신연구소는 차세대 백신·면역치료제 개발을 목표로 2000년에 설립됐다. 자체 개발한 면역증강제 플랫폼을 기반으로 현재까지 개발되지 못한 세계최초의 만성 B형간염 치료 백신, 면역관문억제제의 효과를 혁신적으로 개선할 수 있는 항암치료제 등을 개발하고 있다.

이를 기반으로 시장성이 큰 질환별 파이프라인 확장과 속도감 있는 임상 및 성공적인 기술이전, 대규모 정부과제 수주로 백신·면역치료제 기업으로 글로벌 경쟁력을 갖췄다.

총 공모주식수는 395만주이며, 희망공모가는 1만1000원~1만5000원이다. 수요예측은 오는 5~6일에, 일반 청약은 12~13일에 진행된다. 삼성증권이 주관을 맡았다.

◆지오엘리먼트= 2005년 설립된 지오엘리먼트는 반도체 8대 공정 중 증착/금속 배선 공정에 쓰이는 ALD(원자층 증착)와 PVD(물리적 증착) 공법의 핵심 부품 및 소재를 공급하는 기업이다. ALD는 원자층의 매우 얇은 박막을 연속 증착해 균일한 두께의 박막을 형성하는 최신 기법이다. PVD는 금속을 스퍼터링과 같은 방법으로 기화시켜 원하는 기판에 박막 증착하는 기법이다.

지난해 매출액 132억원, 영업이익 29억원으로 각각 전년대비 38%, 124% 증가했다. 올 상반기도 매출액 116억원, 영업이익 39억원을 기록하며 고속 성장세를 이어가고 있다. 지오엘리먼트는 ▲스퍼터링 타겟 양산 공급 확대 ▲솔리드 캐니스터, 대용량 기화기 등 신규 제품 출시 ▲글로벌 시장 확대를 통해 성장을 가속화할 계획이다.

이번 상장으로 154만7000주를 공모한다. 공모예정가는 7600~8700원으로 총 공모금액은 118억~135억원 규모다. 오는 6~7일 수요예측, 12~13일 청약으로 진행된다. 주관사는 NH투자증권이다.

