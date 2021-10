매각 대금 331억원 규모

[아시아경제 김흥순 기자] SK케미칼 이 탄소섬유 복합소재 사업을 도레이첨단소재에 매각했다.

1일 업계에 따르면 SK케미칼은 최근 탄소섬유 복합소재 사업을 도레이첨단소재에 약 331억원에 넘겼다. 두 회사는 지난 6월 거래를 체결하고 최근 매각 절차를 마쳤다.

이에 따라 울산과 중국 청도에 있는 SK케미칼 탄소섬유 복합소재 '프리프레그' 생산설비는 모두 도레이첨단소재로 넘어갔다. 프리프레그는 탄소섬유 등에 에폭시 수지나 열가소성 수지를 침투시켜 만든 탄소 복합소재용 중간재로, 주로 스포츠용품이나 자동차 부품 등에 사용된다.

이번 매각은 SK케미칼이 추진하고 있는 친환경 사업 포트폴리오 재편 작업의 일환이다. SK케미칼은 이번 매각 자금을 폐플라스틱 재활용 사업 등 친환경 비즈니스 확대에 사용할 계획이다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr