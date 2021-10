'매트'가 층간소음 해결하고 인테리어 효과까지?

[아시아경제 김종화 기자] 실내에 머무는 시간이 길어지면서 이웃과의 층간소음 문제로 고민하는 가정들이 늘어나고 있다. 지난 19일 환경부에 따르면 통상 층간소음 상담 신청은 실내 활동이 많아지는 가을철에 증가하고 겨울에 가장 많다. 특히 한창 뛰어놀 나이인 아이들을 키우고 있는 집에서는 가을철 층간소음 갈등이 더욱 신경쓰일 수 밖에 없다.

이에 육아가정에서 '놀이방매트'는 층간소음 방지 육아 필수품으로 자리잡았다. 또 놀이매트는 바닥에서 올라오는 냉기를 차단해 다가오는 가을철, 아이들의 맨발을 찬 바닥에서 보호할 수 있다.

토탈 홈스타일링브랜드 데코뷰는 도톰한 쿠션감으로 층간소음 방지는 물론 감각적인 디자인으로 인테리어 효과까지 누릴 수 있는 다양한 놀이방매트 제품군으로 인기를 얻고 있다. 데코뷰 놀이방매트 라인은 특수 방수 재질로 제작돼 먼지의 흡수를 막아주며 이물질을 흘려도 물걸레로 간편히 청소할 수 있어 관리가 손쉽다. 또 안전특별법을 통과한 상품으로 안전한 소재만을 활용해 제작됐다.

데코뷰 '곰돌이 양면쿠션 놀이방매트'

아이를 키우는 집에서도 감각적이고 세련된 인테리어가 가능하다. 데코뷰가 출시한 신제품 '곰돌이 양면쿠션 놀이방매트'는 아이들이 좋아할만한 귀여운 곰돌이 캐릭터를 활용하면서도 모던하고 세련된 느낌이 특징. 앞면은 컴포트한 크림 컬러 위에 베이지, 브라운 컬러의 귀여운 곰돌이 패턴이 그려진 사랑스러운 디자인으로 편안하고 아늑한 공간을 연출할 수 있다.

데코뷰의 모든 양면쿠션 놀이방매트 제품 라인은 데코뷰가 단독개발한 디자인으로 양면으로 사용 가능해 취향 따라 주변 공간에 따라 바꾸며 사용할 수 있다. 제품의 뒷면에 은은한 연베이지 솔리드 컬러가 적용돼 어느 공간이든 조화롭게 어우러지며 공간을 환하고 넓어 보이게 만들어 준다.

데코뷰 '선샤인 스마일 양면쿠션 놀이방매트'

'선샤인 스마일 양면쿠션 놀이방매트는 공간의 분위기에 따라 2가지 느낌으로 자유롭게 활용할 수 있는 양면 디자인이다. 앞면은 방긋 웃고 있는 햇살 아이콘 패턴으로 키치하면서도 긍정적인 느낌을 준다. 거실이나 아이방 분위기를 한층 산뜻하고 화사하게 만들어주는 인테리어 효과를 볼 수 있다.

데코뷰의 스테디셀러, '멜로우 테라조 양면쿠션 거실매트'

'멜로우 테라조 양면쿠션 거실매트'는 육아 예능 프로그램에 등장해 화제가 됐던 제품이다. 출연자가 거실의 인테리어 포인트로 활용해 유명세를 탔다. 아기자기한 패턴과 따뜻한 색감으로 거실의 분위기를 한층 화사하게 연출할 수 있다. 앞면은 트렌디한 테라조 패턴을 감성적이고 부드러운 컬러의 도형들로 풀어내 거실 및 아이방의 산뜻한 인테리어 포인트가 된다. 출시 이후부터 현재까지 꾸준히 판매되고 있는 스테디셀러 제품이다.

한편 데코뷰는 놀이매트 신제품 출시를 기념해 오는 10일까지 '놀이매트 균일가 특가 혜택' 기획전을 진행한다. 이번 행사에서는 멜로우 테라조 양면쿠선 거실매트, 모던 헤링본 양면쿠션 거실매트 등 데코뷰의 스테디셀러 제품부터 다양한 PVC양면쿠션 매트를 9만9000원 균일가로 구매할 수 있다. 또 곰돌이 양면쿠션 놀이방매트, 선샤인 스마일 양면쿠션 놀이방매트 총 2가지 신제품을 30% 할인된 가격에서 5% 추가 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

데코뷰 관계자는 "데코뷰의 놀이방매트는 키치한 감성, 모던한 느낌을 살린 감각적인 디자인으로 사랑받고 있다"면서 "관리가 쉬운 특수 방수매트 소재와 양면으로 활용할 수 있어 디자인과 기능성을 모두 갖춘 매트로 어느 공간에나 잘 어울리는 인테리어를 연출할 수 있다"고 말했다.

