펄어비스, 자전거 정비·무인 세탁함 운영 등 이색 복지 추가

[아시아경제 강나훔 기자] 펄어비스는 임직원을 위해 신규 복지제도를 추가했다고 1일 밝혔다.

이번에 새로 도입되는 복지는 ▲온라인 코딩 교육 지원 ▲자전거 정비 지원 ▲무인 세탁함 운영 등 3종이다.

먼저 '온라인 코딩 교육 지원'은 코딩에 관심이 있는 직원들의 교육 기회 확대를 위해 Python, JS, SQL 등 다양한 언어 학습이 가능한 외부 온라인 교육 비용을 지원하는 제도다.

'자전거 정비 지원'은 자전거로 출퇴근하는 직원들의 안전과 자전거 이용 활성화를 위해 마련한 복지다. 월 2회 자전거 전문 기술자를 파견해 부품 교체 및 자전거 운행에 필요한 기본 19가지 항목을 점검한다.

세탁소 방문이 어렵거나 번거로운 직원들을 위해 '24시간 무인 세탁함'을 도입했다. 세탁물을 출근 시 맡기고 퇴근할 때 찾아갈 수 있다. 일반 가격보다 할인된 가격으로 제공한다.

펄어비스는 게임 업계 최고 수준의 복지 제공을 목표로 매년 특색있는 복지를 추가하고 있다. 지난해 사내 신규 복지 제도 공모전을 진행해 가사 청소 지원, 반려동물 보험 지원 등을 반영했다.

또 업계 유일하게 자녀 1명당(인원 무제한) 매월 50만원의 양육비와 회사 인근 거주시 매월 50만원의 거주비를 지급하고 있다.

이밖에 ▲주택자금 대출 이자 지원 ▲자녀의 학자금 지원(최대 연 700만원 지급) ▲난임 부부 의료 비용 지원 ▲부모 요양비 지원 ▲가족 상해보험 지원 ▲복지카드 제공 등의 제도도 갖췄다.

