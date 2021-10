국민의힘 '곽상도 내분' 격화…이준석·조수진 '충돌'

조수진 '이미 탈당, 제명 가능한가'

이준석 "사실관계 확인하고 쏘라"

[아시아경제 금보령 기자] 아들의 '화천대유 50억원 퇴직금 논란'으로 탈당한 곽상도 의원의 제명 여부를 놓고 국민의힘이 내분에 휩싸였다. 제명안을 내놓은 이준석 대표와 이에 반발하는 조수진 최고위원이 큰 충돌을 일으키며 지도부가 흔들리고 있는 모양새다.

1일 이 대표는 페이스북을 통해 "'우리는 상도수호 없다'는 당대표의 말이 나오기 무섭게 바로 들이받고 기자들에게 '언플'을 해대는 모습을 보면서 무한한 자괴감을 느낀다"고 토로했다. 이는 조 최고위원을 겨냥한 비판으로 풀이된다. 이 대표와 조 최고위원의 갈등은 전일 밤늦게 진행된 긴급 최고위원회의에서 촉발됐다. 이 대표가 '대장동' 등 현안 관련 건으로 회의를 소집했는데, 곽 의원 제명안을 논의하는 자리로 알려지면서 조 최고위원이 '이미 탈당한 의원의 제명을 추진하겠다고 하는 것이 타당한가'라고 비판하며 일부 기자들에게 문자를 보낸 것이다. 긴급 최고위의 참석을 거부한 조 최고위원은 절차의 중요성을 강조하며 이 대표를 '전두환 신군부'에 빗대기도 했다.

그러자 이 대표는 "곽 의원에 대한 제명은 애초에 국민의힘 소속 의원이 아니므로 최고위 의결사항도 아니라 안건이 될 수 없다"며 "사실관계나 잘 확인하고 뒤에서 쏘라"고 반격했다. 이와 함께 "대선을 앞두고 평소보다 반박자씩 빨라도 부족함이 있는 상황에서 전두환 신군부 소리 들어가면서 굳이 당무를 할 필요가 없을 것 같다", "당신께서 하고 싶은 대로 하라"는 등 격한 반응을 보이기도 했다.

이에 조 최고위원 또한 "어제 이 대표가 추진한 긴급 최고위 안건은 '곽 의원 제명' 하나였던 것으로 알고 있다"며 "이것은 옹호가 아니라 '대장동 부패 설계자'와 '대장동 부패 몸통'을 은폐하려는 정권, 여당과 싸우는 게 먼저라는 취지였다"고 맞받아쳤다.

실제 국민의힘 안에서도 곽 의원 제명안에 대해선 의견이 나뉘고 있는 상황이다. 강력한 조치를 취해 더불어민주당에 비해 도덕적 우위를 보여줘야 한다는 입장과, 곽 의원의 불법성이 확실히 드러나기 전까지는 '대장동 특혜 의혹' 몸통인 이재명 경기도지사를 집중 공격해야 한다는 쪽이 맞서고 있다.

대선주자들은 이 대표에게 힘을 실어주고 있다. 유승민 전 의원과 원희룡 전 제주도지사는 이날 바로 페이스북에서 각각 "조 최고위원은 50억원에 대한 국민의 분노가 안 들리는가", "조국수호대를 언급하며 민주당 의원들을 강하게 공격하던 조 최고위원이 상도수호를 외치는 것은 국민께 조수진표 내로남불로만 비춰질 뿐"이라고 꼬집었다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr