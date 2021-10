모이몰른, 지속가능성 가치 담은 ‘리리다운’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 한세드림의 유아동복 브랜드 '모이몰른'은 지속가능성의 가치를 담은 ‘리리’ 라인을 선보인다고 1일 밝혔다.

리리 라인은 아이들이 살아갈 앞으로의 환경을 위한 모이몰른의 지속 가능한 상품군으로, 자원의 낭비를 막고 다시 활용하자는 의미를 담았다.

첫 출시 제품은 ‘리리다운’ 외투 4종이다. 다운 소재를 재활용 특수 공정으로 가공해 지속가능성의 취지를 높였다. 리리다운은 ▲SOFT&밀키리리다운점퍼 ▲SOFT&밀키리리다운롱점퍼 ▲SOFT&스퀘어리리다운조끼 등으로 구성돼 있다.

한세드림은 리리다운 출시와 함께 ‘그린슈머를 위한 모이몰른의 응원’ 프로모션도 진행한다. 환경을 위한 가치소비를 응원하는 이벤트로, 리리다운 외투 구매 시 2121점의 쑥쑥포인트가 추가 적립된다. 또 추첨을 통해 캠핑용품 전문 브랜드 ‘카즈미’의 스타일리시한 텐트도 증정한다.

신지영 한세드림 모이몰른 MD팀장은 “모이몰른은 대표적인 유아동복 브랜드로서 환경을 생각한 그린슈머를 응원하기 위해 지속 가능한 가치를 담은 ‘리리 라인’을 새롭게 기획하게 되었다”며 “일상 속에서도 ‘지속 가능성’을 실천할 수 있는 다양한 패션 아이템으로 건강한 친환경 행보를 이어나갈 예정”이라고 말했다.

