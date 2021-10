[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 ‘중소 종합유선방송사업자의 인터넷 멀티미디어 방송 제공사업’ 허가신청접수 결과, 9개 신청대상 법인 중 6개 법인이 신청했다고 1일 밝혔다.

과기정통부는 허가심사기본계획에 따라 11월까지 심사위원회를 구성·운영해 신청 법인에 대한 IPTV 허가 여부를 확정·발표할 계획이다.

