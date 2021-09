[아시아경제 류태민 기자] 중견주택업체 17개사는 다음 달 전국에서 6380가구를 분양할 계획이다.

30일 대한주택건설협회는 회원사를 대상으로 10월 주택분양계획을 집계한 결과에 따르면 17개사가 19개 사업장에서 총 6380가구를 공급한다고 밝혔다. 이는 전달(5626가구)보다 13%(754가구) 늘어난 수치다. 지난해 10월(1만4699가구)보다는 57%(8319가구) 감소했다.

지역별로는 충남이 1986가구로 가장 많고 전북이 1155가구로 뒤를 이었다. ▲경기도 910가구 ▲경남 828가구 ▲전남 737가구 ▲강원 461가구 ▲광주 303가구 등이 분양 예정이다. 서울에는 분양 예정 물량이 없다.

