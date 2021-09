[아시아경제 장세희 기자]

<부이사관 승진>

▶남경철 ▶최병완 ▶홍민석

<서기관 승진>

▶인사과 전보람 ▶혁신정책담당관실 황규식 ▶예산총괄과 박상우 ▶예산정책과 최상구 ▶방위사업예산과 정록환 ▶재산세제과 백경원 ▶경제분석과 김태연 ▶신성장정책과 성진규 ▶경제구조개혁총괄과 고영욱 ▶일자리경제정책과 김혜련 ▶미래전략과 김지은 ▶재정성과평가과 민석기 ▶공공정책총괄과 김민규 ▶재정전략과 김영은 ▶국제금융과 김성철 ▶외화자금과 김유이 ▶대외경제총괄과 정미현 ▶개발금융총괄과 박상운 ▶기획재정부 김종현

