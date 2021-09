창원시, 중소기업 빅데이터 활용 지원해 디지털 혁신 노린다

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 30일 관내 중소기업 대상 빅데이터 활용을 주제로 세미나를 개최했다.

과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원의 지원을 받아 진행된 '중소기업 빅데이터 분석·활용 사업'에 지역 중소기업 22개사가 참여했다.

중소기업 빅데이터 사업은 데이터 활용에 있어 대기업, 수도권 기업과 비교해 상대적으로 뒤처져 있는 지역 중소기업의 데이터 활용 역량을 높이고, 지역 데이터 기업을 육성하기 위해 추진됐다.

지난 7월 지역 데이터 기업을 포함한 데이터 분석 전문기업 컨소시엄을 선정해 2차에 걸친 개별 상담 후 각 수요기업의 요구에 맞는 데이터 기업을 매칭했다.

이어 상호 간 여러 차례 논의를 거쳐 8월에 요구 분석 범위를 확정하고 현재까지 분석을 진행 중이다.

향후 분석을 통해 제시된 컨설팅 결과를 실제 현장에 적용해 그 성과를 측정하고, 오는 12월말에는 성과보고회를 개최해 지역 기업의 데이터 활용 분위기를 확산할 계획이다.

시는 이번 사업을 통해 데이터 활용에 어려움을 가진 지역 중소기업에 빅데이터 컨설팅 전문기업을 연결해준다.

기업이 데이터 활용을 통해 제조 공정과 경영 개선, 고객 트렌드에 맞는 맞춤형 마케팅 전략 수립 등 경쟁력을 강화할 것을 기대하고 있다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr