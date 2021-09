애경유화, 신임 대표이사에 표경원 애경화학 대표

[아시아경제 이선애 기자] 애경유화는 박흥식 전 대표이사가 일신상의 사유로 물러나 표경원 애경화학 대표이사를 대표이사에 신규 선임한다고 30일 공시했다.

표 신임 대표이사는 베인앤컴퍼니(Bain&Company Inc) 이사와 효성 전략본부 임원, 효성TNS대표이사, 애경유화 경영전략부문장 등을 지냈다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr