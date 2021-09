이탈리아헬스케어펀드 피해자 "금융사들, 위험성 속여"

[아시아경제 정동훈 기자] '이탈리아 헬스케어 펀드' 대규모 환매 중단 사태와 관련해 펀드 판매사 하나은행과 자산운용사, 증권사들을 고발한 시민단체 관계자들이 30일 경찰에 출석했다.

경제정의실천시민연합(경실련)과 금융정의연대, 이탈리아헬스케어펀드피해자연대, 전국사모펀드사기피해공대위는 이날 서울경찰청 금융범죄수사대 앞에서 "하나은행뿐만 아니라 자산운용사와 총수익스와프(TRS) 증권사들이 이미 펀드 부실을 인지하고 있던 정황이 확인되고 있다"며 수사를 촉구했다.

해당 단체들은 올해 9월 서울경찰청에 고발장을 냈다. 고발 대상은 판매사 하나은행과 자산운용사 7곳, TRS 증권사 3곳이다.

경실련 등은 "판매사들은 최소 5∼6%의 확정적 수익이 날 수 있다는 취지로 투자자들을 기망했으나 TRS 증권사들이 원래의 담보유지비율 30%를 100%로 상향해 증거금을 유지한 것을 볼 때 이미 관계사들은 위험성을 알고 있었던 것으로 의심된다"고 했다.

단체들에 따르면 이탈리아 헬스케어 펀드는 2017∼2019년 이탈리아 병원들이 현지 지방정부에 청구할 진료비 매출채권에 투자하는 재간접 펀드 상품으로 국내에서 약 1천500억원어치가 판매됐다. 2019년 말부터 상환 연기나 조기상환 실패가 발생했으며 현재까지 파악된 피해액은 1100억원을 넘는 것으로 전해졌다.

