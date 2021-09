中 "동성애, 日·나치 관련 게임 검열"

[아시아경제 조현의 기자] 중국 당국이 온라인 게임에 대한 단속을 강화한다. 신규 게임의 경우 동성애나 일본·나치 관련한 게임은 검열 대상이다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 30일 중국 당국이 지원하는 게임협회가 최근 회원사에게 공유한 메모를 입수해 "당국이 신규 온라인 게임 판호(중국 내 게임 서비스 허가)와 관련해 훨씬 구체적이고 엄격한 잣대를 적용할 것으로 보인다"고 보도했다.

중국 당국이 규제 강화에 나선 것은 온라인 게임이 더 이상 정치와 무관한 단순 오락이 아니라고 판단하기 때문이다. 메모에 따르면 살상을 독려하는 종말론 이후 세계를 그리는 게임, 동성애나 '여성적인 남성'과 관련한 게임은 검열에 걸릴 것으란 설명이다.

메모는 "일부 게임은 모호한 도덕적 경계를 갖고 있고 이용자들은 선과 악 중 하나를 선택하도록 돼 있지만 우리는 이용자들에게 그런 선택권을 줘서는 안된다고 생각한다"고 했다. 또 "심사 담당자가 게임 속 캐릭터의 젠더를 즉시 분간할 수 없다면 캐릭터 설정에 문제가 있다고 여길 수 있고 경고를 받을 수 있다"고 덧붙였다.

역사와 관련해선 "캐릭터, 지도, 의상 등의 요소가 주류의 설명에 부합해야 한다"며 "사실을 왜곡하거나 고의로 논쟁을 유발해서 안되며 역사적 인물과 관련해 확립된 이야기를 수정해서 안된다"고 강조했다.

이용자가 가상의 세계에서 역사를 수정할 수 있는 게임은 특히 일본과 나치 독일이 포함된 내용일 경우 문제가 될 수 있다는 설명이 붙었다. 이용자들이 야만인을 정벌하는 게임은 식민주의를 퍼뜨리는 것으로 비칠 수 있고 일본 군벌을 묘사한 게임은 군국주의를 미화하는 것으로 비칠 수 있다는 주장이다.

종교에서는 십자가 등을 사용하는 데 신중해야 한다고 요구했다.

그간 중국 당국은 월별 80~100개의 신규 게임에 대한 판호를 발급해왔으나 지난달 이후 판호 발급은 이뤄지지 않고 있다. SCMP는 "중국 게임사 213곳이 최근 정치적으로 해롭거나 역사적 허무주의로 여겨지는 콘텐츠 등 당국이 못마땅해하는 콘텐츠를 자체적으로 금지하겠다는 서약에 서명했다"고 보도했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr