애플 35년 근속 재무 담당 임원 은퇴

[아시아경제 조유진 기자] 애플에서 2000억 달러(2분기 말 기준)의 자금을 관리해 온 재무 임원이 은퇴했다고 블룸버그 통신이 29일(현지시간) 보도했다.

블룸버그는 소식통을 인용해 애플의 현금 잔고, 투자, 캐피털 리턴 프로그램 등을 감독해 온 게리 윕플러가 수주전에 회사를 떠났다고 전했다.

윕플러는 은퇴 직전까지 약 35년간 애플의 자금 관리를 맡으며, 루카 마에스트리 최고재무책임자(CFO)에게 보고해왔다.

윕플러는 애플 창업자 스티브 잡스를 비롯한 여러 최고경영자(CEO)들과 일했고, 네바다주 리노에 있는 애플의 자산관리 자회사인 브래번 캐피털을 감독하는 일을 돕기도 했다.

애플은 팀 쿡이 2011년 CEO로 취임하면서 자사주 매입을 늘리고 배당금을 늘리는 대신 거액이 드는 기업 인수는 피하는 방향으로 현금 전략을 전환했다.

애플이 지난 2014년 사운드 기업 비츠 일렉트로닉스와 비츠 뮤직을 30억 달러에 인수한 것이 지금까지 애플이 체결한 기업 인수 계약 가운데 가장 큰 규모였다.

애플은 지난 2분기 말 기준 유가증권을 포함한 현금성 자산이 1940억을 기록했다.

