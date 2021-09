[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 패션디자인학과(학과장 김지연)는 지난 28일 2021년도 웰컴미팅을 진행했다고 30일 밝혔다.

군 제대 복학생, 편입생, 전과생들과 지도교수 등 총 18명이 참석한 본 행사에서는 패션디자인학과에서 학업을 다시 시작하는 학생들에게 환영인사와 함께 빠른 학사적응, 비대면 학습을 돕기 위한 간담회가 진행됐다.

교과별 학습방법과 취업 진로에 대한 자세에 대한 안내가 이어졌으며 참가 학생들은 비대면 기간 학사 적응 어려움에 대한 의견도 나눴다.

패션디자인학과는 매학기 주기적으로 군제대 복학을 비롯한 편입, 전과생들과 간담회를 마련해 학생들의 학과 및 전공에 대한 적응을 적극 돕고 있다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr