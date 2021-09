기업은행, 국군의날 기념 이벤트…나라사랑카드 결제 30% 할인

국군 장병 응원을 위해 펄어비스와 함께 푸짐한 간식도 증정

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 국군의 날(10월 1일)을 기념해 군 장병들을 응원하고자 IBK나라사랑카드 주요 제휴처와 함께하는 이벤트를 실시한다고 30일 밝혔다.

기업은행은 자매결연 중인 군부대 한 곳을 선정해 IBK나라사랑카드 제휴기업 펄어비스와 공동으로 국군의 날 기념 간식을 제공할 예정이다. 또 검은사막 공식홈페이지나 검은사막 모바일 포럼에서 군 장병 응원 댓글을 작성하면 추첨을 통해 20명에게 치킨 기프티콘을 제공하는 이벤트도 진행한다.

CU와 함께하는 ‘30% 현장할인 이벤트’도 실시한다. 국군의 날 하루 동안 IBK나라사랑카드로 CU 편의점에서 이벤트 품목(아이스크림, 신선식품, 워크인 음료 등) 결제하면 현장에서 30% 할인 받을 수 있다. 전월 실적에 상관없이 SKT멤버십 중복할인도 가능하다.

기업은행 관계자는 “국군의 날을 맞이해 군 장병과 예비역들을 격려하고 응원하는 취지에서 이벤트를 마련했다”며, “코로나19 장기화 등 어려운 상황 속에서도 고생하는 군 장병과 예비역들을 위해 앞으로도 다양한 이벤트를 이어나갈 것”이라고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr