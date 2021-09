8월 가계대출 금리 3%대 돌파…기준금리 인상 영향 불가피

[아시아경제 장세희 기자]지난달 가계대출 평균 금리가 3%대를 돌파했다.

30일 한국은행이 발표한 ‘8월 금융기관 가중평균 금리’ 통계에 따르면 지난달 신규 취급액 기준 가계대출 금리는 3.10%로 전월(2.98%) 대비 0.12%포인트 상승했다. 2019년 7월(3.12%) 이후 최고치로 전체 평균 가계대출 금리가 3%를 넘은 것도 1년 10개월 만에 처음이다.

일반신용대출 금리는 2.86%에서 3.97%로 0.11%포인트 오르면서 2019년 6월(4.23%) 이후 최고치를 기록했다. 주택담보대출 금리가 2.81%에서 2.88%로 0.07%포인트 상승했고, 보증대출 금리도 2.76%에서 2.85%로 0.09%포인트로 올랐다.

기업 대출금리는 2.78%로 전월 대비 0.09%포인트 올랐다. 기업 규모별로 살펴보면 대기업 대출금리가 2.56%로 전월 대비 0.11%포인트 올랐으며 중소기업 대출금리는 2.93%로 0.08%포인트 상승했다.

한편 한은은 아직 기준금리 인상이 본격적으로 반영되지 않은 만큼 9~10월 대출 금리가 더 오를 수 있다고 전망했다. 송재창 한은 금융통계팀장은 "8월 지표금리가 오른 것은 기준금리 인상에 대한 기대 때문이고, 기준금리 인상은 9월부터 영향을 끼칠 것"이라며 "기준금리 인상의 본격적인 영향은 9월과 10월을 지켜봐야 한다"고 밝혔다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr