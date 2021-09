갤럭시아메타버스, NFT 플랫폼 ‘메타갤럭시아’ 티저 오픈

[아시아경제 박형수 기자] 블록체인 업체 갤럭시아메타버스의 NFT 플랫폼 ‘메타갤럭시아(Meta Galaxia)’가 정식 오픈에 앞서 다음달 1일 티저 사이트를 오픈한다고 30일 밝혔다.

갤럭시아메타버스는 티저 사이트 오픈 기념으로 다양한 이벤트를 선보인다. 먼저 사이트 사전 등록 시 마라톤 영웅 이봉주 선수 NFT 4만2195개를 증정하는 '42.195 발급 완주 이벤트'를 한다. 간편결제 애플리케이션인 머니트리와 공동으로 '42.195 완주'에 참여하고 머니트리회원 가입을 하면 현금처럼 사용할 수 있는 1000캐시를 지급하는 이벤트도 한다. 추첨을 통해 이봉주 선수의 친필 사인이 담겨 있는 스페셜 NFT를 100명에게 증정한다.

메타갤럭시아 티저 사이트에서는 판매할 NFT 작품을 먼저 만나볼 수 있다. 배구 여제 김연경 선수를 주제로 일러스트레이션 전문 기업인 4BD스튜디오 작가들이 협업해 만든 작품, 동양화를 전공한 사진작가 임채욱의 대표 작품인 ‘Mind Spectrum’을 NFT화한 ‘Mind Spectrum N2101’ 외에도 다양한 작품을 선보인다.

갤럭시아메타버스 관계자는 "메타갤럭시아는 큐레이션 기반의 고품질 NFT 콘텐츠로 고객들의 니즈를 충족시키고 디지털아트 외에도 스타, 럭셔리 등 차별화된 서비스로 NFT 마켓플레이스의 선두주자가 될 것"이라고 말했다.

한편 ‘메타갤럭시아’는 11월 1일 정식 런칭을 앞두고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr