[아시아경제 이정윤 기자] 현직 변호사들이 술에 취해 노상 방뇨를 하다 항의하는 식당 주인 부부를 폭행하는 사건이 발생했다.

30일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 서초동의 한 음식점에서 식당 주인 90대 남성과 70대 여성을 폭행한 혐의로 현직 변호사 A씨(42)와 B씨(36)를 불구속 입건했다.

A씨는 전날 오후 10시 50분께 술에 취한 상태로 노부부가 운영하는 식당 앞에서 노상방뇨를 하다 90대 식당 주인으로부터 항의를 받자 주인의 멱살을 잡고 흔드는 등 폭행한 혐의를 받는다.

아울러 동료 변호사인 B씨는 폭행을 말리는 70대 여성을 여러 차례 밀친 혐의를 받고 있다. A씨는 출동한 경찰과 피해자들에게 욕설한 혐의도 받고 있다. 경찰은 조만간 이들을 불러 경위를 조사할 예정이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr