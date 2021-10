나를 감추면서 남을 관찰하지…안경 같은 너

[MZ세대가 사랑하는 작가] 이은황



초대개인전 등 이례적 완판

대부분 젊은층에서 구입…SNS 통한 판매도

"타인 인식해 나를 찾는 작업

예술보다는 삶에 대해 생각"

listen to Inner gaze. 40.9x31.8cm. oil on canvas. 2021

