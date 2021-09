<보직 발령>

▶금융소비자보호총괄책임자 윤재섭 ▶대전지점장 길진호 ▶대구지점장 김재형

<부장 승진>

▶크레딧마켓부 이원술

<차장 승진>

▶구조화금융부 허문녕 ▶산업분석팀 이명선 ▶CIS부 황윤태 ▶프로젝트금융부 김환정

