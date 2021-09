이케아, 6만9900원짜리 실내 공기청정기 출시

[아시아경제 김보경 기자] 이케아가 실내 공기를 정화하는 푀르누프티그(F?RNUFTIG) 공기청정기를 6만9900원의 가격에 다음달 1일 출시한다.

이케아 관계자는 30일 "더 많은 사람들이 합리적인 가격으로 깨끗한 실내 공기를 유지하고 건강하고 행복한 집에서의 생활을 누릴 수 있도록 돕기 위해 이번 제품을 출시하게 됐다"고 밝혔다.

실내용 공기 정화 제품인 푀르누프티그 공기청정기는 벽에 설치하거나 바닥에 두고 사용할 수 있으며 집안 어느 곳으로든 쉽게 옮길 수 있다. 패브릭 소재의 커버와 세련되고 깔끔한 디자인으로 홈인테리어 아이템으로 다양하게 활용할 수 있다. 수면 모드부터 초강력 모드까지 탑재된 3가지 모드 중 필요에 따라 선택해 사용 가능하다.

3가지 필터 시스템을 활용해 공기를 정화한다. 프리필터는 털이나 먼지 같은 큰 입자를 제거하고, 미세먼지와 꽃가루 같은 공기 속 작은 입자는 입자제거용 헤파필터가 제거한다.

또한 별도 판매하는 유해가스제거용 카본필터는 요리할 때 발생하기 쉬운 휘발성 유기 화합물과 포름알데히드 등의 오염 물질을 걸러내 불쾌한 냄새를 제거하고 실내 공기 질을 맑게 정화한다.

푀르누프티그 공기청정기는 내일(다음달 1일)부터 이케아 공식 온라인 몰과 전 매장(광명점, 고양점, 기흥점, 동부산점)에 동시 출시한다. 공기청정기 가격은 6만9900이며, 교체용 필터인 헤파필터는 8000원, 카본필터는 1만5000원의 가격에 선보인다.

헨릭 텔란데르 이케아 제품 개발 및 생산 총괄 본부 프로덕트 오너는 "이케아는 대기 오염의 심각성을 인지하고 대기 오염을 줄이는 솔루션 개발을 위해 노력해왔다"며 "푀르누프티그 공기청정기를 통해 집에서 깨끗한 공기를 마시며 건강하고 지속가능한 생활을 즐기기를 바란다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr