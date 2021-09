대한항공, '광대역 저피탐 무인기 기술연구' 사업 수주

표면전류 제어기술 개발

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 33,750 전일대비 250 등락률 +0.75% 거래량 733,677 전일가 33,500 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 10월말 '위드 코로나'...여행·항공·카지노株 찜하라대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대대한항공, 전사 IT 시스템 AWS 클라우드 전환 완료…"전세계 대형 항공사 최초" close 은 국방기술진흥연구소의 광대역 저피탐 기술 연구 과제를 수주해 오는 2025년까지 정부 저피탐 무인기 사업에 참여한다고 30일 밝혔다.

국방기술진흥연구소는 최근 ‘광대역 저피탐 무인기(UAV) 기체구조 기술 연구’ 과제의 우선협상대상자로 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 33,750 전일대비 250 등락률 +0.75% 거래량 733,677 전일가 33,500 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 10월말 '위드 코로나'...여행·항공·카지노株 찜하라대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대대한항공, 전사 IT 시스템 AWS 클라우드 전환 완료…"전세계 대형 항공사 최초" close 을 선정했다.

광대역 저피탐 기술연구 과제는 레이더 탐지가 어려운 최신 저피탐 기술을 차세대 무인 비행체에 적용하는 연구다. 고성능의 전파 흡수 구조 및 표면 전류 제어기술을 개발하여 실제 무인 비행체에 적용하게 된다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 33,750 전일대비 250 등락률 +0.75% 거래량 733,677 전일가 33,500 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 10월말 '위드 코로나'...여행·항공·카지노株 찜하라대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대대한항공, 전사 IT 시스템 AWS 클라우드 전환 완료…"전세계 대형 항공사 최초" close 은 이번 연구에 앞서 2010년부터 올해 8월까지 국방과학연구소가 주관한 저피탐 무인기 개발 사업에 시제업체로 참여해 이미 보유 기술력을 인정받은 바 있다.

2010년부터 5년 간 진행된 사업에서는 꼬리 날개가 없는 형상의 저피탐 무미익 기술시험기 제작 및 레이더 반사면적(RCS) 측정 시험을 지원하며 국내 첫 시험비행에 성공했고, 2013년부터 3년 간 다기능 복합소재를 활용해 레이더 반사면적 성능을 강화했다. 또 2016년부터 최근까지 이어진 연구에서는 비행체 고성능 전파 흡수 구조를 추가로 적용하는 핵심 기술 과제에 참여했다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 33,750 전일대비 250 등락률 +0.75% 거래량 733,677 전일가 33,500 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 10월말 '위드 코로나'...여행·항공·카지노株 찜하라대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대대한항공, 전사 IT 시스템 AWS 클라우드 전환 완료…"전세계 대형 항공사 최초" close 은 10년 이상 무인비행체 설계 및 제작 등 스텔스 기술의 고도화에 집중해 관련 기술력은 이미 향후 스텔스 무인기 체계 개발 사업에 적용 가능한 수준에 도달한 것으로 평가받고 있다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 33,750 전일대비 250 등락률 +0.75% 거래량 733,677 전일가 33,500 2021.09.30 09:38 장중(20분지연) 관련기사 10월말 '위드 코로나'...여행·항공·카지노株 찜하라대기업 장애인 고용률 2.38%…대우건설 등 0%대대한항공, 전사 IT 시스템 AWS 클라우드 전환 완료…"전세계 대형 항공사 최초" close 은 "앞으로도 스텔스형 무인 항공기 시장을 선점하기 위해 미래 첨단무기 체계 개발에 적극 나설 계획이다"고 말했다.

