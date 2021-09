유엑스엔, 180억 규모 사모 BW 발행 결정

[아시아경제 이선애 기자] 유엑스엔 유엑스엔 337840 | 코넥스 증권정보 현재가 28,750 전일대비 3,750 등락률 +15.00% 거래량 14,264 전일가 25,000 2021.09.30 09:27 장중(20분지연) close 은 운영자금 조달을 위해 180억원 규모의 무보증 사모 신주인수권부사채를 발행하기로 결정했다고 30일 공시했다. 표면이자율 0%, 만기이자율 3%, 사채만기일은 2031년 10월6일이다. 행사가액은 2만1735원이며 권리행사기간은 2022년 10월8일부터 2031년 9월6일까지다.

