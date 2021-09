비씨카드, 국내 최초 완성형 블록체인 기부 플랫폼 구축

초록우산어린이재단, 이포넷과 기부금 카드로 전달하는 플랫폼 구축

기부금 집행 단계 모든 내역에 대해 투명하게 기록·공개

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 기부금 집행 단계 모든 내역이 기록·공개되는 새로운 기부 플랫폼을 선보인다.

비씨카드는 초록우산어린이재단, 이포넷과 함께 '블록체인 활용한 기부 플랫폼 구축'에 대한 업무 제휴 협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이날 협약으로 비씨선불카드와 블록체인 기술이 접목된 기부 플랫폼을 구축해 기부금 사용의 투명성을 보장할 수 있는 완성형 블록체인 기부 플랫폼이 국내 최초로 구축됐다.

그동안 기부금 모금과 집행 과정에서 블록체인 기술이 일부 적용된 사례는 있지만, 기부금이 수혜자에게 현금으로 전달돼 사용에 대한 신뢰 확보 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 하지만 현금 대신 비씨선불카드로 기부금이 제공되면 수혜자의 실제 사용 여부를 확인할 수 있게 된다.

아울러 기부금 운영에 불신을 가졌던 기부자의 걱정도 해소될 전망이다. 국내에서 유일하게 ISO 표준을 적용한 블록체인 기반의 기부 플랫폼을 통해 모금, 배분, 사용 등 모든 과정이 투명하게 관리된다. 또 기부자가 원할 경우 애플리케이션(앱) 등을 통해 언제든지 사용 내역 확인도 가능해진다.

비씨선불카드로 수혜자에게 기부금 전달을 원하는 고객은 초록우산어린이재단 홈페이지와 이포넷 체리 앱에서 지원하고 싶은 캠페인을 선택한 후 카드, 계좌이체 등 다양한 방법으로 원하는 만큼의 기부금을 결제하면 된다. 해당 서비스는 연내 오픈 될 예정이다.

최원석 비씨카드 사장은 "카드 결제 기능을 접목한 기부 플랫폼 구축 통해 투명성을 확보해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 리더십을 강화할 것"이라며 "지속적으로 고객이 신뢰할 수 있는 나눔 문화 확산에 기여하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr