"집에서 꽃 받아보세요" … SSG닷컴, 생화 새벽배송 시작

[아시아경제 조인경 기자] SSG닷컴이 꽃 새벽배송을 시작한다고 30일 밝혔다. 화훼농가에는 추가적인 판로를, 새벽배송을 이용하는 소비자에게는 색다른 쇼핑 경험을 제공할 수 있게 됐다.

새벽배송이 가능한 생화는 백합과 용담초, 금수 소국, 하젤 장미, 화이트 쿠르쿠마 등 단일 품목 5종과 꽃다발 형태의 추천상품 2종 등 총 7종이다. SSG닷컴은 주변에서 쉽게 접하기 어려운 계절 꽃을 매월 다른 테마로 선보이며, 취급 상품도 올 연말까지 12종으로 확대 운영할 계획이다.

SSG닷컴은 원활한 새벽배송을 위해 화훼 전문 거래 플랫폼인 '오늘의 꽃'을 통해 생화를 직매입해 판매한다.

모든 생화는 원활한 새벽배송을 위해 전날 오후 5시까지 온라인스토어 네오로 입고된다. 꽃이 시들지 않고 최상의 상태를 유지할 수 있도록 특별히 제작된 전용 박스에 담겨 영상 10도 이하의 공간에 별도 보관되며, 새벽배송 상품과 함께 적정 온도로 고객 집 앞까지 배송된다. 입고 24시간 이내 판매를 원칙으로 하기 때문에 당일 판매하지 못한 상품은 모두 폐기한다.

SSG닷컴은 꽃 새벽배송 개시를 기념해 다음달 13일까지 매일 다른 상품을 선정해 반값에 판매하는 행사를 한다. 플로리스트 추천 상품인 '릴리 포 유'와 '리틀 포레스트'를 정상가 3만4900원에서 50% 할인된 1만7450원에, 하젤 장미와 용담초도 각각 반값인 1만2450원과 9950원에 구매할 수 있다.

최선웅 SSG닷컴 신선식품팀 바이어는 "국내산 생화 소비를 촉진해 화훼 농가의 추가 판로를 제공하는 한편, 새벽배송을 이용하는 고객들의 쇼핑 편의를 높이기 위해 이번 서비스를 기획하게 됐다"고 설명했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr