'갤럭시 Z폴드3'로 자동차 키 대체…제네시스 GV60 적용

[아시아경제 조슬기나 기자] 삼성전자의 최신 폴더블폰 '갤럭시 Z폴드3'를 제네시스 신형 전기차 'GV60'의 디지털 키로 사용할 수 있게 된다.

삼성전자는 초광대역(UWB) 기술 기반의 디지털 키 서비스를 제네시스 GV60에 최초 적용했다고 30일 밝혔다. 이에 따라 Z폴드3 등 UWB가 지원되는 갤럭시 스마트폰의 디지털 키 서비스 사용자가 GV60 차량에 가까이 다가가면, 자동차 문에 스마트폰을 접촉하지 않아도 문을 잠그거나 잠금을 해제를 할 수 있다. 또한 갤럭시 스마트폰을 사용하는 친구나 가족에게 '삼성 패스' 애플리케이션을 통해 자동차 키를 공유하는 것도 가능하다.

초광대역 기술은 고주파 대역을 활용해 cm 단위까지 정밀한 거리 측정이 가능하고 방향성을 지원하는 것이 특징이다. 비접촉 동작이 가능해 사용자가 자동차 키를 찾기 위해 주머니나 가방을 뒤질 필요가 없다. 별도의 버튼 조작 없이 문을 열고, 시동을 걸 수 있다. 시트와 미러 위치 조정 등과 같은 개인 맞춤형 설정도 지원한다. 삼성전자는 업계 최고 수준의 보안 칩셋과 초광대역 기술을 활용해 사용자의 민감한 정보를 보호하고 잠재적 해킹 위험도 줄였다고 설명했다.

디지털 키를 지원하는 스마트폰은 Z폴드3 외에도 '갤럭시 S21+?S21 울트라', '갤럭시 노트20 울트라', '갤럭시 Z폴드2' 등 5종이다. 연내 소프트웨어 업데이트가 예정돼있다. 아울러 안드로이드 운영체제(OS) 11 이상을 탑재한 '갤럭시 S20', '갤럭시 노트20', '갤럭시 Z플립3' 등으로 NFC 기술을 활용한 디지털 키도 사용할 수 있다.

노태문 삼성전자 무선사업부장(사장)은 "제네시스와 협업해 사람들의 일상을 더욱 편리하게 만들어주는 모바일 경험을 선보일 수 있게 됐다"며 "앞으로도 초광대역과 같은 최첨단 모바일 기술 개발에 힘쓰는 동시에 신뢰할 수 있는 에코시스템 파트너들과 협력해 보다 많은 사람들에게 새로운 경험을 제공할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다. 알버트 비어만 현대차그룹 연구개발본부장(사장)은 "삼성전자와의 협력을 통해 사람과 차량이 교감할 수 있는 한층 차별화된 전기차 경험을 제공할 수 있을 것"이라고 기대했다.

앞서 삼성전자는 지난 1월 갤럭시 언팩 행사에서 제네시스를 비롯해 아우디, BMW, 포드 등 글로벌 주요 자동차 업체와 협력해 디지털 키 서비스를 출시하겠다는 계획을 발표했다.

