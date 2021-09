[세종=아시아경제 문채석 기자]

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 30일 오전 정부서울청사에서 '제46차 비상경제중앙대책본부 회의'를 열고 "고령자 계속고용 지원 장려금 확대, 추가채용 장려금 및 노동전환지원금을 신설할 것"이라고 밝혔다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr