매제 옮기려 119 구급차 사적 이용한 덕진소방서장 직위해제

"이 사건과 관계된 직원 4명도 조사 결과에 따라 징계할 것"

[아시아경제 윤슬기 기자] 자신의 매제를 서울에 있는 병원으로 옮기기 위해 119구급차를 사적으로 이용한 윤병헌 전주 덕진소방서장이 결국 직위 해체됐다.

전북도 소방본부는 자신의 지위를 이용해 119구급차를 사적으로 이용해 물의를 빚은 윤병헌 전주 덕진소방서장의 직위를 해제한다고 29일 밝혔다. 또 이 사건과 관계된 직원 4명에 대해서도 관련 규정 준수 여부를 확인하고 그 결과에 따라 징계할 방침이다.

앞서 윤 서장은 지난달 20일 부하직원에게 119구급차로 익산 소재의 병원에 입원 중인 자신의 매제 A 씨를 서울의 한 병원으로 이송하라고 지시했고, 구급대원들은 이를 이행했다.

A 씨는 지난달 17일 오전 6시57분께 심정지로 익산의 한 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있던 중인 것으로 알려졌다.

윤 서장은 "과거 치료를 받았던 서울의 병원에서 다시 치료를 받고 싶다"는 A 씨 가족의 부탁들 받고 자신의 지위를 이용해 이송을 지시했다. 환자 관외 지역 이송은 의사 소견 등 종합적인 사안을 판단해 이루어지지만 윤 서장은 소방 매뉴얼을 지키지 않았다.

구급대원들은 윤 서장의 지시를 이행하기 위해 존재하지 않는 환자를 만들어내 119구급차를 사용한 것으로 드러났다. 응급상황이 있는 것처럼 상황실에 지령을 요청한 뒤 '이송 거부'라는 사유로 이를 취소하는 수법을 사용한 것이다. 또 119구급차 운행일지를 사실과 다르게 기재해 A 씨를 서울로 이송한 사실을 외부에서 알지 못하도록 조작한 정황도 포착됐다.

전북도 소방본부는 "유사한 사고가 재발하지 않도록 소방지휘관을 대상으로 공직윤리 강화교육을 실행할 계획"이라며 "구급 출동체계 확립을 위한 자정 능력을 키우기 위해 노력하겠다"라고 말했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr