▲윤병곤씨 별세. 윤영규(보험개발원 정보서비스1팀 팀장)·인규(KT 모빌리티개발팀장)씨 = 29일, 가톨릭대학교 서울성모병원 장례식장 8호실, 발인 10월 1일

