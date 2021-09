신한카드, 2030자문단 'MZ플레이어' 출범…"MZ고객 소통 강화"

Z세대 위한 소비자 가이드 웹툰 '명랑카드생활' 10월 공개

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 고객에 대한 이해와 대응력 강화를 위해 20, 30대 고객패널로 구성된 'MZ플레이어'를 출범하고 첫번째 간담회를 가졌다고 29일 밝혔다.

이번 간담회는 진미경 신한카드 금융소비자보호 총괄책임자(CCO) 및 진중원 고객보호팀장 등이 참석한 가운데 코로나19 상황을 감안해 언택트 방식으로 서울 중구 신한카드 본사에서 진행됐다.

신한카드는 지난해부터 업계 최초 3000명의 온·오프라인 고객패널 '신한사이다'를 운영 중이다. 고객이 원하는 상품·서비스를 파악하고 고객의 소리를 경영 전반에 반영하기 위해서다. 이 중 20, 30대로 구성된 MZ플레이어가 지난 8월 선정돼 본격적인 활동을 시작했다.

MZ플레이어는 최근 리뉴얼 한 신한금융그룹 자동차 공동 플랫폼인 '신한 마이카'에 대해 고객 관점 분석 및 개선 의견 제안, 신한카드 상품·서비스 경험 후기 SNS 게시, MZ세대 라이프스타일을 고려한 마케팅 방안 제시 등 활발한 커뮤니케이션 활동을 하고 있다. 또 향후 론칭 예정인 신한카드의 리뉴얼 모바일 플랫폼과 신한카드 제페토 월드를 체험하고 MZ세대 관점에서 의견을 공유할 계획이다.

이와 함께 신한카드는 신용카드를 처음 접하는 Z세대에게 유용한 정보를 제공하고자 소비자 가이드 콘텐츠 '명랑카드생활'을 웹툰 방식으로 제작한다. 명랑카드생활은 다음 달 신한카드 모바일 플랫폼과 공식 블로그에서 확인할 수 있다.

신한카드 관계자는 "MZ플레이어의 다양한 패널 활동을 통해 고객이 원하는 상품과 서비스의 핵심을 정확히 파악해 MZ고객 기반 사업 모델을 강화하고자 한다"며 "신한금융그룹의 새로운 비전인 '더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융'을 실천하기 위해 앞으로도 고객의 소리를 반영할 수 있는 폭넓을 활동들을 지속할 것"이라고 말했다.

