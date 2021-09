진중권 "국힘 토론, 홍준표 오히려 윤석열에 밀려…尹 좋아지고 있다"

"洪, 디테일 들어가는 순간 막혀"

"尹, 많이 좋아졌지만 모호"

"元, 가장 합리적이고 준비된 후보"

[아시아경제 강주희 기자] 진중권 전 동양대 교수가 국민의힘 대선 예비후보 TV토론회와 관련해 홍준표 의원이 윤석열 전 검찰총장에게 밀리고 있다고 평가했다. 윤 전 총장의 토론 실력에 대해서는 "빠르게 좋아지고 있지만, 시간이 필요하다"고 진단했다.

진 전 교수는 29일 페이스북에 올린 글에서 최근 진행한 국민의힘 대선 토론에 대한 관전평을 남겼다.

진 전 교수는 "윤 전 총장과 홍 의원의 토론에서 외려 홍 의원이 밀리는 느낌"이라며 "홍 의원의 문제는 잘 다듬어진 자기 완결적 공약이 없다는 것"이라고 분석했다.

이어 "(홍 의원이) 디테일에 들어가는 순간 바로 막혀 버린다"라며 "캠프에 정책 전문가가 없거나 부족한 모양이다. 보완해야 하며, 이건 드립력 따위로 대체할 수 있는 게 아니다"라고 말했다.

진 전 교수는 윤 전 총장에 대해선 "토론실력이 빠르게 좋아지고 있다"면서도 "글로 된 정책을 일상어로 풀어낼 정도가 되려면 시간이 더 필요하다. 내용적으로 합리적이고 균형 잡힌 느낌이지만, 중도와 보수의 입맛을 동시에 맞추느라 애매하고 모호한 구석이 더러 보인다"고 평가했다.

또 유승민 전 의원과 하태경 의원에 대해서는 "역시 공격적 토론에 매우 능하다"고 말했다. 그러나 "싸움닭 이미지에 자기 메시지가 가려지는 경향이 있다. 합리적인 보수라더니 안보를 비롯한 몇몇 공약들은 울트라 우익"이라고 지적했다.

원희룡 전 제주지사에 토론 실력에 대해선 "가장 합리적이고 준비도 잘 됐다. 다만 임팩트가 부족(하다). 그래도 화이팅이 많이 좋아졌다"고 호평했다. 그 밖의 다른 후보들에 대해서는 "휴…."라며 별다른 언급을 하지 않았다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr