[아시아경제 황준호 기자] 티로보틱스는 진공 챔버에서 기판을 이송하기 위한 기판 이송 로봇과 관련한 특허를 취득했다고 29일 공시했다. 회사 측은 "특허기술을 적용한 6세대 OLED 진공 로봇의 경쟁력을 강화할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

이 회사는 이날 기판 이송 로봇을 진공 챔버 내에서 주행하기 위한 주행 로봇과 관련한 특허도 취득했다고 했다. 이 기술을 통해 특허기술을 적용한 8.5세대 OLED 진공 로봇의 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 전망했다.

