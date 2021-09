큐브엔터, 브이티지엠피 주식 30억 규모 추가 취득 결정

[아시아경제 황준호 기자] 큐브엔터 큐브엔터 182360 | 코스닥 증권정보 현재가 13,050 전일대비 250 등락률 -1.88% 거래량 175,872 전일가 13,300 2021.09.29 15:06 장중(20분지연) 관련기사 큐브엔터, 日최대 OTT 플랫폼 'U-NEXT'에 콘텐츠 독점 공급[e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일브이티지엠피, 70억원 규모 큐브엔터테인먼트 주식 취득 close 테인먼트는 브이티지엠피 주식 37만2208주를 추가 취득했다고 29일 공시했다. 취득금액은 30억원이며 이는 자기자본대비 8.06%에 해당하는 규모다. 취득후 지분율은 3.11%(107만1999주)이다. 회사 측은 "전략적 파트너쉽 강화를 통한 신성장 동력 확보 및 투자 수익 기대 목적"이라고 밝혔다.

