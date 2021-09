KT&G 상상펀드, 임실군에 ‘주거환경개선’ 3000만원 전달

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] KT&G 상상펀드(전북본부장 이운재)가 지난 28일 주거환경 개선비로 전북사회복지공동모금회를 통해 임실군에 3000만원을 전달했다고 29일 밝혔다.

이날 전달식에는 이운재 KT&G 전북본부장, 이인영 임실경찰서장, 박용훈 전북사회복지공동모금회 사무처장, 김종현 임실JCI회장, 주거환경 대상자 홍 씨가 참석했다.

이번 사업은 전북경찰청의‘따뜻한 세상 희망나눔 피해자지원 사업’과 연계한 것으로 KT&G 상상펀드를 통해 3000만원을 지원받아 강진면 홍 씨의 열악한 주거환경을 개선하는 데 사용됐다.

총 사업비는 5300만원으로 KT&G 뿐만 아니라 세이브더칠드런, 사회복지공동모금회, 초록우산, 임실군사회복지협의회, 임실JCI 등 여러 단체의 도움으로 이뤄졌다.

초등학생 아들과 병든 노모를 모시고 사는 홍 씨는 붕괴위험에 노출된 주택에서 생활하다 이번 사업으로 깨끗하고 쾌적한 환경에서 생활하게 됐다.

아들 홍 군은 “여러 사람의 도움으로 처음으로 내 방을 갖게 돼 정말 좋다”며 “저도 어려운 사람을 돕는 훌륭한 사람이 되도록 노력하다”고 전했다.

심민 군수는 “코로나로 어려운 상황에서도 여러 단체가 힘을 모아 한 가정에 쾌적한 주거를 제공하는 뜻깊은 사업을 할 있도록 도움을 주신 모든 분에게 감사드린다”며 “어려운 사람을 더욱 세심하게 살피는 군정을 펼치겠다”고 말했다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr