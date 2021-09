거창군, 남부 우회도로(송정∼대평간) 건설사업 확정…사업비 439억원

제2차 국가도로망 종합계획 거창군 포함, 사통팔달 교통망 구축

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 국토교통부 도로정책심의위원회에서 심의 의결된 '제5차 국도건설5개년계획'에 남부우회도로(송정∼대평간) 건설사업이 반영됐다고 29일 밝혔다.

남부우회도로(송정∼대평간) 건설사업은 국도 24호선 우회도로로서 거창읍 송정리 서경병원∼도립 거창대학 인근∼대평리 거창IC를 잇는 순환 도로 교통망이다. 사업비 439억 원 모두 국비로 충당된다.

남부우회도로는 1967년 국토부 고시 이후 시가지 교통량 증가로 교통 불편 해소와 균형발전을 위해 도로 개설 필요성이 대두됐으나 국도의 교통량 기준보다 일일 교통량이 부족하다는 이유로 번번이 미뤄져 왔다.

구인모 군수는 취임 이후 민선 7기 공약사업 이행을 위해 중앙부처 및 경남도를 수차례 방문, 균형 발전 차원에서 사업의 필요성을 꾸준히 설득하는 등 3년여에 걸친 노력 끝에 54년의 염원을 해결하는 결실을 맺었다.

구인모 군수는 “만남의광장 및 거창IC관문 개선사업, 남부우회도로와 연결되는 거열산성 진입도로도 추진함으로써 거창읍의 외곽순환도로를 확충하겠다”며 “강·남북 교통 여건 개선 및 지역 균형발전으로 더 큰 거창도약을 위한 고품격 건설 인프라를 건설해 나가겠다”고 말했다.

