담양군, 국지도 60호선 제5차 국도·국지도 5개년 계획 반영 확정

고서~창평 4차선 확장사업 5.6km, 484억 원 정부사업 선정

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 오랜 숙원사업인 국지도 60호선인 고서~창평 간 4차선 확·포장사업이 제5차 국도·국지도 5개년 계획에 반영하는 쾌거를 거뒀다고 29일 밝혔다.

이번 사업은 5.6km에 총 사업비 484억 원을 들여 고서면 동운리에서 창평면 삼천리를 연결한다.

물류차량과 담양가사문화권을 찾는 관광객 등 1일 평균 17530대의 교통량이 급증해 지정체 문제의 해결과 대덕면 매산 새꿈도시 등 대규모 개발 사업에 부응하는 도로망을 구축하기 위해 반드시 필요한 사업이다.

또 사업구간 내 고서중학교 일원과 창평면 오강리 일원이 저지대로 배수개선이 되지 않아 상습 침수 등 불편함을 겪었던 인근 주민들의 오랜 숙원도 해결할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

최형식 군수는 “이번 확포장사업으로 산업과 물류, 관광 등이 더욱 활발해져 지역발전에 크게 기여할 것이다”며 “인근 4개 면의 오랜 숙원사업인 이번 사업이 조기에 착공될 수 있도록 지역주민과 함께 적극 대응해 나갈 것”이라고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr