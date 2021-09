초거대 AI 생태계 활성화 손잡은 민관…"중장기 연구 집중" 제안

전문가 협의체 착수회의 개최

인프라, 제도정비, 인재양성 방안 논의

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 29일 인공지능(AI) 최고위 전략대화 후속으로 초거대 AI 생태계 활성화를 위한 민·관 협력 방안을 논의하는 전문가 협의체 착수회의를 개최했다고 밝혔다.

협의체에는 카카오, KT, LG, 네이버, SK텔레콤, 삼성전자 등 민간 기업은 물론, 학계와 연구계, 공공기관, 정부 관계자들이 참여해 초거대 AI 활용과 확산을 위한 구체적 민·관 협력계획을 도출한다. 이날 착수 회의에서는 인프라 확산, 제도정비, 인재양성 등 핵심과제들이 논의됐다.

먼저, 협의체는 민간기업이 개발한 초거대 AI API를 적극 개방하고 중소기업·연구기관 등이 이를 선택적으로 활용할 수 있는 공유 환경 조성을 협력하기로 했다. 또한 지원 기관 수, 기관 당 지원 규모, 지원 방식 등을 구체화하여 다양한 중소기업·연구기관 등이 초거대 AI를 충분히 활용할 수 있도록 지원하는 방안도 검토됐다. 아울러 AI 모델 개발 기업에 국내에서 개발한 AI 반도체의 기술을 실증하는 등 초거대 인공지능 모델 관련 컴퓨팅 인프라에 국산 AI 반도체를 활용하기 위한 협력방안을 모색했다.

제도·데이터 분야에서는 기업이 보유한 데이터의 공동활용을 위해, 초거대 AI 모델 개발에 필요한 데이터 목록을 구체화하고, 데이터 공유시 발생할 수 있는 개인정보보보호법이나 저작권법 등 법적 문제를 검토하기로 했다. 이와 함께 기업이 개발한 초거대 AI의 API 공개 시 발생할 수 있는 법적 문제를 검토하고 보완 방안을 모색했다.

특히 기업 서비스 개선 목적으로 적법하게 저작권 있는 데이터를 활용해 개발된 초거대 AI API를 외부 공개하 ㄹ경우 법적으로 논란이 있을 수 있어, 이에 대한 제도적 보완이 필요하다는 지적이 나왔다. 아울러 중소기업·스타트업 등의 권리 보호를 위해 초거대 AI에 의해 생성된 콘텐츠에 대한 지식재산권 보호 논의 필요성도 제기됐다.

기업들은 정부의 연구 지원은 특정기업이 단독으로 수행하기 어려운 공통적이고 중요하지만 실패확률이 높은 중장기 연구에 집중할 것을 제안했다. 또한, 부족한 AI 인재 확보를 위해 기업, 정부, 학계 협업을 통한 다양한 대학·대학원 연계 프로그램을 발굴해야 한다는 지적도 제기됐다. 세부적으로는 정부가 AI-Hub를 통해 개방하는 학습용 데이터를 대학·대학원 교육 과정에 연계해 활용하고, 대학 교육과정과 프로그래밍 교육과정을 연계(학점 인정 등)하는 방안 등이 언급됐다.

이날 논의된 방안들은 분야별 구체화, 세부 실행 방안을 마련한 뒤 향후 AI 최고위 전략대화에 보고될 예정이다.

박윤규 과기정통부 정보통신정책실장은 “현재 진행중인 인공지능 최고위 전략대화와 그 후속 조치는 인공지능 분야에 천문학적인 투자를 하는 선도국과 글로벌 빅테크 기업에 맞서기 위해 경쟁의 일선에 있는 기업부터 학계·연구계, 정부까지 민·관이 가진 역량을 결집하고자 하는 시도라는 점에서 의미가 있다”며 “초거대 인공지능 분야를 시작으로 인공지능 분야에 구체적이고 실질적인 민·관 협력으로 국가 경쟁력이 한단계 도약할 수 있을 것”이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr