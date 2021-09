DB손해보험, 긴급·현장출동 모바일 시스템 전면 재구축

위치정보 AI분석으로 빠르고 정확한 출동서비스 지원

[아시아경제 기하영 기자]DB손해보험은 모바일 전문 개발업체인 블루칩씨앤에스와 협력해 '모바일 프로미카 시스템'을 재구축했다고 29일 밝혔다.

이번 재구축으로 업계 최초로 출동요원의 위치 정보를 인공지능(AI)으로 분석한다. 이를 통해 사고발생 지역을 세분화, 정교화해 출동요원이 고객의 사고 발생 위치로 보다 빠르고 정확하게 출동할 수 있게 했다. 또 출동요원에게 사고 발생 위치 주변 협력업체의 위치 정보도 제공해 고객안내에 활용할 수 있도록 했다.

이와 함께 특정지역에 재해가 발생했을 때 신속한 조치가 될 수 있도록 긴급 배당서비스를 도입했다. 이 서비스는 재해지역 인근 출동요원 외 협력업체를 대상으로 모바일 프로미카 시스템을 통해 출동 지연과 누락이 없도록 지원하는 서비스다.

출동완료 후 보다 쉽고 편하게 조회·입력 가이드를 제시할 수 있도록해 업무 실수와 착오방지 기능도 지원한다. 현장에서 신속한 사고정보 입력을 통해 출동요원의 업무효율을 증대할 수 있도록 했다.

DB손해보험 관계자는 "사고접수부터 완료시점까지를 통합적으로 관리할 수 있게 돼 신속한 현장조치는 물론 보다 안정적인 고객 서비스를 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 다각적인 디지털 전환을 통해 더욱 손쉽고 빠른 보상서비스를 제공을 할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

