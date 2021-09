[아시아경제 지연진 기자] 자동차 부품업체 에코캡 에코캡 128540 | 코스닥 증권정보 현재가 5,720 전일대비 1,320 등락률 +30.00% 거래량 3,513,419 전일가 4,400 2021.09.29 10:32 장중(20분지연) 관련기사 외인, 기관이 조용히 매수하는 비밀스러운 이 종목 공개!"입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?[e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일 close 이 29일 '아마존 전기차'로 불리는 리비안의 미국 뉴욕증시 상장 소식에 가격제한폭까지 뛰었다.

에코캡은 이날 오전 9시22분부터 코스닥 시장에서 전일대비 30.00%(1320원) 상승한 5720원에 거래되고 있다.

앞서 외신들은 니비아가 추수감사절인 11월 25일 전후 미국 뉴욕 증시에 상장할 것으로 예측했다. 에코캡은 자동차 부품인 와이어링하네스를 리비안에 공급하면서 관련주로 거론되고 있다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr