홍남기 "20대 이하 ‘주택 편법증여’ 의심자 446명 세무조사"

제31차 부동산시장 점검 관계장관회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 부동산 구매자금 출처가 의심되는 20대 이하 주택취득자 446명에 대해 세무조사에 착수한다. 부모로부터 돈을 받아 본인 명의로 집을 사는 방식 등의 편법증여 혐의를 살필 계획이다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 29일 정부서울청사에서 ‘부동산시장 점검 관계장관회의’를 주재하고 "최근 20대 이하 연소자의 주택취득 비중이 크게 높아지고 있어 세정당국이 편법증여 등 관련동향을 예의주시 중"이라며 "국세청이 편법증여 받은 혐의가 있는 것으로 의심되는 취득자에 대해 추가 세무조사에 착수할 계획"이라고 말했다.

지난해 1분기 4.4%(서울 기준)였던 20대 이하 주택취득비중은 올해 1분기 6.1%로 뛴 데 이어 2분기에는 6.9%까지 올랐다. 서울 집값이 가파르게 상승하고 있는데도 연소자의 주택취득 비중이 높아진 것이다. 국세청은 조만간 편법증여 관련 상세 조사계획을 발표할 예정이다.

정부는 이날 한국토지주택공사(LH) 일부 직원들의 땅 투기 사태를 계기로 부동산 탈세와 관련 총 828명을 검증해, 지난달 말까지 약 1100억원의 탈루세액을 추징한다고 밝혔다. 최근까지 463명을 조사했고 남은 365명에 대한 조사도 진행 중이다.

홍 부총리는 "부동산 탈세·편법증여 등 정상적 시장작동을 저해하는 행위에 대해서는 연중 상시 신고센터 운영, 현장단속 강화 등을 통해 엄정하게 대응해 나가겠다"고 강조했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr