휠라, 친환경 소재 접목한 ‘어스터치 시리즈’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 휠라는 친환경 소재를 접목한 '어스터치 시리즈'를 출시했다고 29일 밝혔다.

'어스터치 시리즈'는 브랜드를 대표하는 인기 신발 3종을 선정해 친환경 소재를 접목한 자연친화적 신발이다.

휠라 어스터치 시리즈는 ‘클래식 킥스 B 버전2’, ‘코트 플럼피’, ‘유로조거 93/21’ 등 총 3종으로 구성됐다. 각각 재활용 합성가죽, 재활용 코르크 등 폐기물을 재가공한 친환경 원자재, 친환경 방수지 등이 주요 소재로 활용됐다.

‘클래식 킥스 B 버전2’ 갑피에는 재활용 코르크와 방수지 등 85%가량 친환경 소재를 반영했다. ‘코트 플럼피’도 재활용 합성가죽과 친환경 방수지, 재활용 코르크 등 신발 갑피에 65% 이상의 친환경 소재가 반영됐다. 신발 갑피 주 소재로 사용된 방수지는 자연에서 생분해되는 종이 소재로, 연소 시 물과 탄소로만 분해돼 유해 물질을 배출하지 않는다. ‘유로조거 93/21’도 갑피 상당 부분(40% 이상)을 친환경 소재로 사용했다.

더불어 신발 박스, 제품 태그 등 포장재도 100% 재활용 종이로 만들었다. 특히 제품과 패키지 위에 새겨진 ‘어스터치 로고’는 휠라표 친환경 제품임을 인증하는 고유 로고로, 향후 출시되는 관련 제품에 적용해나갈 계획이다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr