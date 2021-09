서울시, 국내외 관광객 위한 '전기자전거·전동킥보드 안심보험' 출시

전기자전거·전동킥보드 등 개인형 이동장치 플랫폼 사용자와 사업자 쌍방 안전보장

서울 소재 PM 공유서비스 제공 스타트업이라면 내달 1일부터 누구나 가입 가능

[아시아경제 임철영 기자] 서울시와 서울관광재단이 국내외 관광객을 대상으로 PM 공유 서비스를 제공하는 사업자와 서비스 사용자 모두의 안전을 보장하는 '서울시 PM 공유서비스 안심보험'을 새롭게 출시한다고 29일 밝혔다.

서울시는 최근 관광분야에도 스마트 기술 도입이 가속화되면서 국내외 관광객의 PM 공유 서비스 이용이 급증할 것으로 예상하고 배상책임보험 상품인 '서울시 PM 공유서비스 안심보험'을 출시해 선제적으로 대응한다는 방침이다.

이번에 출시하는 보험은 서울관광재단에서 기존에 서울시 소재 인바운드 여행사를 대상으로 운영하던 ‘외국인 단체 관광객 안심보험’ 상품을 유지하는 동시에 서울 소재 PM 공유 서비스를 제공하는 관광 스타트업까지 대상을 확대 지원한다.

특히 관광스타트업과 기존 관광업계의 상생을 위해 관광분야 유관기관이 적극 협력해 출시한 보험으로 양쪽 모두가 수혜를 받을 수 있다는 점에서 그 의미가 크다.

'서울시 PM 공유서비스 안심보험'은 PM 공유 서비스 사업자가 가입한 상태라면 서비스 사용자인 국내외 관광객은 해당 PM 공유 서비스 앱에서 간편하게 신청해 보험 서비스를 제공받을 수 있다. 이를 위해 서울시는 PM 공유 서비스 앱에 적용할 수 있는 전산 개발까지 지원할 예정이다.

서울 소재 PM 공유서비스 제공 스타트업이라면 누구나 여행보험센터를 통해 10월 1일부터 가입이 가능하다. 가입과 관련된 자세한 사항은 홈페이지 또는 유선으로 문의하면 된다.

최경주 서울시 관광체육국장은 “이번 보험 출시는 PM 공유 서비스의 대표적인 취약점으로 지적되던 ‘안전’ 문제 해결을 위해 시가 선도적으로 나선 것”이라면서 “내국인은 물론 외국인 관광객들도 PM 공유서비스 앱에서 바로 보험을 신청할 수 있게 전산 개발까지 지원해 서울을 방문하는 내외국인 관광객의 안전보장과 함께 서울의 스마트 관광도시 이미지 제고에도 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr