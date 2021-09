행안부, 아시아재난예방센터 정례회의…韓 재난관리 우수사례 발표

‘아태지역의 회복력 있는 개발을 위한 재정’ 주제

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 30일부터 10월 1일까지 이틀 동안 ‘아시아·태평양 지역의 회복력 있는 개발을 위한 재정’이라는 주제로 '제16차 아시아재난예방센터(ADPC) 정례회의(RCC)'를 개최한다고 29일 밝혔다.

아시아재난예방센터는 아태지역의 재난관리 정책 수립과 교육 훈련을 위해 1986년 설립된 독립적인 국제기구다. 아시아재난예방센터와 대한민국 정부가 공동 주최하는 이번 제16차 회의에는 아태지역 25개 회원국을 비롯해 여러 국제기구와 민간 재난전문가 등 200여 명이 참가한다. 회복력 있는 개발을 달성하기 위한 국제 금융 기구의 역할과 더불어 첨단 기술을 이용한 혁신적인 발전 사례 탐구 등 재난 경감 방향에 대한 다양한 논의를 가질 예정이다.

이번 회의에서 대한민국은 개최국으로서 정보통신 기술을 활용한 대한민국의 재난관리체계를 소개하기 위한 특별 발표를 진행한다. 이치헌 국립재난안전연구원 연구관은 ‘ICT를 활용한 재난관리’를 주제로 대한민국의 스마트 재난관리시스템을 소개한다. 이어 심진홍 행안부 재난안전통신망관리과장이 세계 최초의 전국 단일 PS-LTE 재난안전통신망을 소개하고 활용방안을 안내한다. 이재은 충북대 교수는 ‘회복력 있는 개발을 위한 지역 거버넌스‘를 주제로 청주시의 사례와 시사점에 대해 발표한다.

또한 이번 제16차 회의의 결과로 ‘세종 선언’이 채택될 예정이다. ‘세종 선언’을 통해 회원국들은 회복력 있는 개발을 위해 공공과 민간 금융의 역할, 그리고 각국이 취해야 할 행동들을 확인한다. 이를 통해 재난 위험 감소와 회복력 있는 개발을 목표로 하는 센다이 프레임워크의 실천에 노력할 계획이다.

전해철장관은 “재난의 규모와 영향이 커지고 있는 상황에서 더 이상 한 국가 차원의 노력만으로는 재난을 관리하기 어렵다”면서 “행안부는 회복력 있는 사회로의 지원을 강화함과 동시에 아태지역의 재난위험 경감을 위한 교류를 확대해 나가겠다”고 말했다.

