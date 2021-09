신한금융투자, 젠투펀드 투자자에 원금 40% 가지급 결정

[아시아경제 이민지 기자]총 1조원 규모의 환매 중단 사태를 빚은 ‘젠투펀드’에 대해 신한금융투자가 원금의 40%를 미리 지급하기로 결정했다.

28일 신한금융투자에 따르면 이날 오후 6시 이사회를 열고 ‘Gen2 파생결합증권(DLS) 신탁’ 투자자에게 투자금 4200억원의 40%인 1680억원을 가지급하는 안건을 의결했다. 신한금융투자는 젠투파트너스를 상대로 소송을 진행할 예정이지만, 소송이 장기화될 가능성을 우려해 고객들에게 먼저 원금의 일부분을 제공하는 것이다.

회사 관계자는 “이사회에서 투자자 보호차원에서 가지급을 결정했다”며 “연내 지급을 목표로 금융소비자보호 부서에서 관련 대응을 해 나갈 것”이라고 설명했다.

젠투펀드는 젠투파트너스가 운용한 파생결합증권(DLS)으로 국내에서 1조125억원 가량 판매됐다. 이 중 신한금융투자에서 가장 많은 4200억원이 팔렸고, 이어 삼성증권 1451억원, 우리은행 347억원, 하나은행 301억원, 한국투자증권 179억원 등에서 판매가 이뤄졌다.

젠투파트너스는 한국계인 신기영 대표가 운영하는 홍콩 소재 운용사로. 채권형 펀드를 만들어 국내 증권사를 통해 법인과 기관 투자가들에게 주로 판매해 왔다. 지난해 코로나19로 투자 자산 가격이 급락하는 등 변동성이 커지자 지난해 7월부터 도래한 펀드의 만기를 1년간 연장한다고 판매사들에게 일방적으로 통보했으며 올해 7월 연장한 만기가 도래하자 환매 중단 기간을 내년 7월 2일로 재연장한다고 통보했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr