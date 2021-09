<국장급 전보>

▶공공주택본부 공공주택추진단장 남영우 ▶가덕도신공항건립추진단장 이상일 ▶도시정책관 김복환

<과장급 전보>

▶공공주택본부 도심주택공급총괄과장 전인재 ▶공공주택본부 도심주택공급협력과장 안세희