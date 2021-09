'아들 50억 퇴직금' 논란으로 국민의힘을 탈당한 곽상도 의원이 28일 본회의에 출석하지 않고 있다. 이준석 국민의힘 대표는 곽 의원에 대해 의원직을 스스로 사퇴하는것이 맞다며 "사퇴한다든지 판단을 안 한다면 국회 윤리위원회에서 제명 논의가 있을 것"이라고 말했다./윤동주 기자 doso7@

