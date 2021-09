악재 쏟아진 9월…동학개미만 잠 못 잔다

개인 순매수 1위 카카오 이달에만 22.9% 하락

카뱅 16.92% 하락…네이버·엔씨도 -8.2%, -11.6%

[아시아경제 지연진 기자] 미국의 조기긴축 우려와 헝다그룹 파산 위험, 정부의 플랫폼 규제 등 악재가 이어진 국내 증시에서 ‘동학개미’로 불리는 개인 투자자들이 쓴맛을 보고 있다.

28일 한국거래소에 따르면 이달 들어 전날까지 개인 순매수 종목 1위는 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 2,000 등락률 -1.67% 거래량 2,068,995 전일가 120,000 2021.09.28 11:30 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"'쌍끌이 순매수'에 코스피 상승 마감카카오모빌리티 국감행…애플·구글 등 IT공룡도 대표 소환 close 로, 1조4535억원어치를 사들였다. 이어 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 70,400 전일대비 700 등락률 +1.00% 거래량 1,139,693 전일가 69,700 2021.09.28 11:30 장중(20분지연) 관련기사 1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다카뱅 늘고 크래프톤 줄고…엇갈린 공매도 추이외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아 close (6645억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 394,000 전일대비 9,000 등락률 -2.23% 거래량 444,321 전일가 403,000 2021.09.28 11:30 장중(20분지연) 관련기사 누적 판매 3000억 돌파…한화證 '델타랩' 인기카카오모빌리티 국감행…애플·구글 등 IT공룡도 대표 소환변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다 close , 5153억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 576,000 전일대비 7,000 등락률 -1.20% 거래량 73,208 전일가 583,000 2021.09.28 11:30 장중(20분지연) 관련기사 변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다게임 '대장주' 자리 굳히기 나선 크래프톤외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close (3408억원)의 순이었다. 정부의 플랫폼 규제 등 악재로 대형주의 기업가치가 급락하면서 개인 투자자들이 저가매수에 나선 것으로 풀이된다.

하지만 이들 종목의 수익률은 크게 떨어졌다. 카카오는 이 기간 22.90% 빠졌고, 카카오뱅크는 16.92% 하락했다. 네이버와 엔씨소프트도 각각 -8.20%와 -11.67% 수익률을 기록했다.

문제는 급락하는 주식을 신용거래할 경우 반대매매 위험이 크다는 점이다. 금융감독원에 따르면 개인이 증권사에서 자금을 빌려 주식을 산 이후 기한 내에 갚지 못하면 증권사가 강제로 팔아버리는 반대매매는 지난 7월 하루평균 42억원에서 지난달 84억8000만원으로 한달새 두 배나 늘었다. 지난 달 개인들은 반도체 ‘피크아웃(고점 통과)’ 우려로 인해 관련주들이 급락할 당시에도 삼성전자(5조6110억원)를 가장 많이 사들였고, SK하이닉스도 1조4776억원 가량 순매수했다. 중국 게임 규제로 크게 하락한 엔씨소프트도 6837억원 상당을 순매수했다.

한편 외국인 투자자들은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 900 등락률 -1.16% 거래량 7,510,225 전일가 77,700 2021.09.28 11:30 장중(20분지연) 관련기사 누적 판매 3000억 돌파…한화證 '델타랩' 인기“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정삼성 '갤럭시 S22' 전작보다 가벼워진다 close 를 1조4814억원 어치 순매수했고, 연기금을 비롯한 기관 투자자는 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 501,000 전일대비 3,000 등락률 +0.60% 거래량 124,114 전일가 498,000 2021.09.28 11:30 장중(20분지연) 관련기사 변동장에 2차전지 빼고 BBIG 모두 내렸다게임 '대장주' 자리 굳히기 나선 크래프톤1.5兆 내다 판 연기금, 크래프톤·현대重은 담았다 close (4786억원)을 가장 많이 담았다. 삼성전자의 경우 1.30% 상승했고, 기관 순매수 1위인 크래프톤은 1.32% 올랐다. 같은 기간 코스피 수익률이 -2.05%라는 점에서 외국인과 기관 투자자들은 선전한 셈이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr